Bivši košarkaš Crvene zvezde, Rokas Gedraitis, odlučio je da stavi tačku na reprezentativnu karijeru.

Iskusni Litvanac je istakao da više neće nositi dres sa državnim grbom, te da je vreme za neke nove generacije.

- Mislim da je sa reprezentacijom sve gotovo. Mislim da dolaze mlađi momci. Neću im više biti potreban, a tako se stvari slažu i kod mene lično - rekao je Gedraitis, prenosi krepsinis.net.

Ovaj 33-godišnji krilni košarkaš je sa mlađim selekcijama Litvanije osvojio je zlatne medalje na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina i Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.