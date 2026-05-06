Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Crveno-beli su prošle nedelje obezbedili plasman na Fajnal-for Košarkaške lige Srbije, a sada se okreću obavezama u regionalnom takmičenju.

Utakmica sa Ljubljančanima je na programu u četvrtak od 18:30, a svoje utiske je izneo trener Zvezde Saša Obradović.

- Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv Cedevita Olimpije, dobrog, iskusnog tima, koji je vođen od strane odličnog trenera. Moramo da igramo čvrsto u odbrani što je osnova, ali i vrlo strpljivo jer nas očekuje tim koji se neće predati do samog kraja. Važno je da ne dozvoljavamo lake poene iz tranzicije, da dobro gradimo naš koš, to su neke osnove koje će biti izuzetno važne za ishod ove utakmice - rekao je Obradović.

Meč je najavio i kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić.

- Dobro poznajemo ekipu Cedevita Olimpije odigrali smo već dve utakmice u regularnom delu sezone i nekih promena nema – iskusna kvalitetna ekipa koju predvodi ove sezone odlični Gibson, naravno tu su Blažič, Stjuart, Kenedi, Škara… dobra ekipa koja će znati da kazni svaku grešku i dođe do brejka. Sve kreće od odbrane, i pokušaćemo da nametnemo naš ritam u ovoj utakmici, nadam se uz brojnu podršku naših navijača u četvrtak uveče.

Druga utakmica je na programu u utorak 12. maja u Ljubljani, dok je eventualna majstorica zakazana za petak 15. maj u Beogradu.