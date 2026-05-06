Fudbaleri Real Madrida iza sebe imaju još jednu neuspešnu sezonu. Kraljevski klub je eliminisan od Bajerna u četvrtfinalu Lige šampiona, a za vikend bi mogao i definitivno da se oprosti od trke za titulu u Španiji, pošto bi Barselona mogla u međusobnom susretu mogla i matematički sve da reši.

Zbog toga se spremaju velike promene u Realu, a već neko vreme se priča o mogućem povratku Žozea Murinja na mesto trenera. Čuveni Portugalac je vodio Madriđane od 2010. do 2013. godine, a sada bi ponovo mogao da sedne na klupu najtrofejnijeg evropskog kluba.

Španski novinar Serhio Valentin tvrdi da je došao do saznanja o tome šta je Murinjo tražio od Florentina Pereza, pa je naveo koja su tri uslova Portugalca za dolazak u Madrid.

1. Dvogodišnji ugovor;

2. Obraćanje javnosti isključivo putem obaveznih konferencija za novine, a da teme budu ograničene samo na sportske stvari koje se tiču prvog tima. Tražio je i potparola za druge stvari;

3. Slobodu da bira ko će da mu bude u stručnom štabu. Iako ne računa na italijanskog kondicionog trenera Antonija Pintusa, kao ni na aktuelnog šefa stručnog štaba Alvara Arbelou, navodno nema ništa protiv toga ni da tu ostanu.

Ipak, odgovor Pereza se nije svideo Murinju. Prvi čovek Reala je rekao Ya hablaremos (šp. pričaćemo posle), što je razočaralo Posebnog. Sada je Perez na potezu i kalkuliše da li bi dovođenje Murnja bio pravi potez.