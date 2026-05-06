FK Partizan je poslednjih nekoliko godina u baš teškoj situaciji... Teško dovodi igrače, nema novca a dugovi su sve veći. Sa druge strane, ne tako davno, tim iz Humske bio je mnogo primamljivija destinacija za dolaske igrača.

Neka velika imena povezivala su se sa Partizanom. Neki transferi su bili jako blizu, a imena tih igrača su na zanimljiv način upisana u istoriju fudbala.

Rivaldo

Nije šala... Brazilac je zaista bio ponuđen Partizanu! Te 2011. godine nudi se timu iz Humske. Do transfera nije došlo jer je već imao 39 godina i čelnici Partizana su smatrali da ne može da doprinese mnogo.

-Tačno je da smo jutros dobili ponudu od Rivaldovog agenta da dođe u Partizan. Zanimljivo je kako se ovakve informacije brzo šire... Sigurno da nam je drago da takva legenda ima želju da obuče Partizanov dres. Ipak, mi ćemo se osloniti na naše snage, na ono što imamo ovde i u Teleoptiku. U svakom slučaju, ova ponuda prija, jer znači da se u Partizanu dobro radi i da je naš klub na glasu", rekao je tadašnji srpotski direktor Mladen Krstajić.

Rivaldo je igrao za Barselonu, Milan, Korintijans, Palmeiras, Olimpijakos, AEK, Deportivo la Korunju. Ove godine igra na pozajmici u Sao Paulu.

Tokom petogodišnjeg igranja za Barselonu, osvojio je dve titule šampiona Španije i Kup kralja.

Svojevremeno je (1999. godine) dobio priznanje za najboljeg igrača na svetu, a njegov zemljak Pele uvrstio ga je među 125 najboljih igrača svih vremena.

Džejmi Vardi

Džejmi Vardi je svojevremeno, dok je igrao za petoligaša Flitvud, bio ponuđen Partizanu, što je potvrdio bivši predsednik kluba Dragan Đurić. Tadašnji trener Avram Grant insistirao je na njegovom dovođenju, ali je transfer propao jer Partizan nije imao novac za obeštećenje koje je iznosilo oko milion evra.

-Odmah nam je rekao da dovedemo Vardija i tvrdio je da će nam se višestruko isplatiti. Mi nismo imali ni dinara, a kamoli milion evra da ga kupimo, koliko su Englezi tražili. Nismo imali čak ni generalnog sponzora... Nemojte da vas zavara to što nam je petoligaš tražio milion evra. I tad je Vardi bio paklen igrač. Iako ne toliko poznat. Grant je poznavao sve te klince po Engleskoj, bio je majstor da otkrije talentovano dete, ali eto, mi smo bili u velikoj krizi i nismo mogli to da platimo - otkrio je tadšnji predsednik Dragan Đurić.

Vardi je kasnije postao šampion Premijer lige sa Lesterom, a igra fudbal i danas. Jedno vreme je bio među najboljim igračima na svetu.

Rafel van der Vart

Kakav je igrač bio Holanđanin... Sa loptom u nogama je znao bukvalno sve. On je 2018. godine bio na korak od Partizana. Pregovaralo se, pristao je na sve, ali... U poslednjem momentu su u Humskoj rešili da stopiraju transfer.

Van der Vart je otišao u Dansku i pokazao solidan nivo fudbala. Ko zna kako bi izgledalo u Partizanu. Iza njega je baš velika karijera i njegovo ime bi značilo crno-belima.

Na kraju ljudi u Partizanu su odlučili drugačije...