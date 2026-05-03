Fudbaleri Tuna osvojili su prvu titulu šampiona Švajcarske u istoriji kluba, starog 128 godina, i tako priredili jedno od najvećih iznenađenja u evropskom fudbalu.

Tun je do titule stigao i pre kraja prvenstva, pošto je drugoplasirani Sent Galen izgubio od Siona 0:3, čime je lider stekao nedostižnih 11 bodova prednosti tri kola pre završetka.

Zanimljivo, ekipa koju predvodi trener Mauro Lustrineli nije pobedila u poslednja dva meča, uključujući poraz od branioca titule Bazela (1:3), kao i minimalni poraz od Lugana nedelju dana ranije.

Ovaj uspeh dodatno dobija na težini jer se Tun tek ove sezone vratio u elitni rang, posle pet godina provedenih u drugoj ligi. Klub iz grada od oko 45.000 stanovnika nikada ranije nije osvojio ni Kup Švajcarske.

Švajcarski šampion će naredne sezone igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, koje počinju u julu, ali ga čeka težak put, moraće da eliminiše tri rivala kako bi stigao do glavne faze takmičenja.

Tun je do sada samo jednom nastupio u elitnom evropskom takmičenju, 2005. godine, kada je kao vicešampion izborio plasman u Ligu šampiona.

Ono što je posebno interesantno, jeste da je Tun dobro poznato ime navijačima Partizana, koji ih ne pamte baš po lepom. Novopečeni švajcarski šampion se sastao sa crno-belima u sezoni 2013/14, kada su odmerili snage u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.

Tada je Partizan slavio u Beogradu sa 1:0 pogotkom Miloša Jojića, da bi potom u Švajcarskoj izgubili sa 3:0, i tako sa ukupnih 3:1 ispali iz Evrope te sezone.

Bilo kako bilo, Tun je ove sezone ispisao možda i najlepšu fudbalsku bajku u Evropi, a i šire.