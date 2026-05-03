Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman na završni turnir KLS-a. Crveno-beli su u trećoj utakmici četvrtfinala deklasirali Zlatibor rezultatom 116:62 i obezbedili mesto na fajnal-foru, koji će se krajem meseca održati u Nišu.

Ovaj susret je dospeo u centar pažnje zbog nemilih scena u drugoj utakmici, kada je došlo do fizičkog sukoba između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Jedan od najiskusnijih igrača Zvezde je fizički nasrnuo na Slovenca, zbog čega je kažnjen sa dve utakmice suspenzije, uz novčanu sankciju. Kalinić je ovaj meč posmatrao u "civilu" i sedeo je iza klupe Zvezde, gde sede povređeni igrači, ili oni koji nisu u protokolu.

Na terenu nije bilo nikakve neizvesnosti. Crveno-beli su dominirali od početka do kraja, uz maksimalno ozbiljan pristup, pa se pitanje pobednika ni u jednom trenutku nije dovodilo u pitanje. Tako se tim Saše Obradovića revanširao Zlatiboru za šokantan poraz od pre dva dana.

Brzo je domaćin stekao dvocifrenu prednost nakon zakucavanja Nvore, ali su igrači Zlatibora uspeli da priđu na -4. Ipak, crveno-beli su zaigrali izuzetno agresivnu odbranu i posle Karterove trojke ponovo došli do dvocifrenog plusa.

Odbrana je bila besprekorna u drugoj četvrtini, a na krilima Đurišića i Batlera je odjednom bilo 20 razlike. Ni tu se Obradovićevi momci nisu zaustavili, pa su na poluvremenu vodili 45:20 i meč je već tada praktično bio rešen.

U nastavku se razlika samo povećavala. Nvora je postigao 13 poena u trećoj četvrtini u kojoj je Zvezda došla do 40 poena prednosti. Poslednji kvartal je bio puko odrađivanje posla i crveno-beli su došli do izuzetno ubedljive pobede.

Nvora je bio najefikasniji sa 26 poena, dok su Đurišić i Dobrić dodali po 15.

Zvezda će igrati na Fajnal foru protiv boljeg iz duela između Spartaka i Borca.

Crveno-bele naredne nedelje očekuje početak četvrtfinalne serije ABA lige, a rival će biti Cedevita Olimpija.