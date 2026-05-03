Košarkaši Crvene zvezde u ovim trenucima igraju majstoricu četvrtfinale serije Košarkaške lige Srbije protiv Zlatibora.

Ovaj duel je privukao veliku pažnju zbog dešavanja na prethodnom susretu u Čajetini, kada je došlo do sukoba Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Jedan od najiskusnijih igrača Zvezde je fizički nasrnuo na Slovenca, zbog čega je kažnjen sa dve utakmice suspenzije, uz novčanu kaznu, a mnoge je zanimalo i gde će Kalinić biti tokom trećeg meča sa Zlatiborom.

Kalinić prisustvuje utakmici u "Pioniru" i sedi iza klupe Zvezde, gde sede povređeni igrači, ili oni koji nisu u protokolu. Navijači su ga pozdravili ovacijama, čime su mu iskazali punu podršku.

Podsetimo, u toku dana se Zvezda oglasila saopštenjem u kom je skazala punu podršku svom igraču, a nedugo zatim je usledio odgovor kluba iz Čajetine.