Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer pružio je podršku Nikoli Kaliniću posle meča sa Zlatiborom.
Kalinić je bio u centru pažnje na susretu u Čajetini posle duela sa Matejom Čibejom.
Došlo je i do fizičkog napada, a igrač crveno-belih kažnjen je sa dve utakmice suspenzije, ali i finansijski.
Javio se u međuvremenu Čibej, koji je izneo svoje viđenje, da bi se ubrzo oglasio i Kodi, Nikolin saigrač.
-Kralj Kali - napisao je Miler-Mekintajer.
Majstorica za plasman na Fajnal-for igra se u nedelju do 19.00 u Beogradu.
