Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer pružio je podršku Nikoli Kaliniću posle meča sa Zlatiborom.

Kalinić je bio u centru pažnje na susretu u Čajetini posle duela sa Matejom Čibejom.

Došlo je i do fizičkog napada, a igrač crveno-belih kažnjen je sa dve utakmice suspenzije, ali i finansijski.

Javio se u međuvremenu Čibej, koji je izneo svoje viđenje, da bi se ubrzo oglasio i Kodi, Nikolin saigrač.

-Kralj Kali - napisao je Miler-Mekintajer.

Majstorica za plasman na Fajnal-for igra se u nedelju do 19.00 u Beogradu.