Preduslov za to je da na predstojećoj Skupštini, koja će biti održana najkasnije do 10. juna, dobije poverenje većine delegata i preuzme samostalno upravljanje klubom, prenosi portal "Mocart sport".

-Ideja je da Žarko Lazetić dobije ne samo trenersku ulogu, već i odrešene ruke u izboru pojačanja koja se uklapaju u njegov stil, čime bi započeo rekonstrukciju tima u susret letnjim kvalifikacijama - navodi pomenuti izvor.

Da li Mijatović može da preuzme klub?

U međuvremenu, on je počeo da okuplja podršku među potpisnicima Apela za spas Partizana.

Podršku potpredsedniku kluba iz Humske već su pružila brojna poznata imena iz Partizanove prošlosti, među kojima su Vladimir Stojković, Zoran Tošić, Antonio Rukavina, Đorđe Tomić i Marko Lomić. Osim njih, njegove ideje podržali su i Slobodan Krčmarević, Ivan Golac, Budimir Vujačić i Ivan Obradović.

Borba u Humskoj nas tek čeka...