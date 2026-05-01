Mladi fudbaler Crvene zvezde je već neko vreme glavna tema... Izvesno je da će sa "Marakane" otići za ogroman novac. Priča se o Arsenalu, a Kostov je na zemlji.

Zbog njega se oglasio i čuveni Fabricio Romano, a mladi fudbaler je za "sport.alo" otkrio jedan detalji koji se o njemu nije znao.

Da li je tačno da si dobio ime po Svetom Vasiliju Ostroškom i da li on ima posebno mesto u tvom srcu?

- Da, dobio sam ime po Svetom Vasiliju Ostroškom, koji se obeležava 12. maja, ja sam rođen dan ranije 11. maja i po njemu sam dobio ime.

Ostaje da se vidi gde će Vasilije igrati sledeće sezone, jedno je sigurno, Srbije i Zvezda dugo nisu imali ovakav biser.