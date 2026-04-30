Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, odlučio je da preskoči masters u Madridu.

Iako ne igra u prestonici Španije, Srbin ove dane koristi da se pripremi za ono što ga očekuje, a to je sigurno takmičenje na Rolan Garosu u Parizu.

Mnogi se već duže vreme pitaju da li Đoković može da osvoji i taj 25. grend slem, a olakšavajuća okolnost ako tako može da se kaže uopšte, može mu biti i neigranje Karlosa Alkarasa u Francuskoj zbog povrede ruke.

O toj temi koja intrigira teniski svet, govorila je i nekadašnja prva teniserka sveta, Ana Ivanović i oduševila srpske navijače:

-Novak i ja smo prijatelji i znamo se dugi niz godina. On i dalje igra na izuzetno visokom nivou i mislim da i te kako ima šanse da osvoji još jedan grend slem. Ima neverovatnu karijeru i biće teško dostići ono što je do sada uradio - rekla je Ana.

Nema sumnje da će ove reči motivisati Novaka da napadne 25. trofej.