Govorio je o Novaku Đokoviću i mladim teniserima.

- Kada vidite da su Rodžer, Rafa i Novak bili preko 20 godina u vrhu, izgleda nerealno. Neverovatno je kako su održali taj nivo u tolikom rasponu, a Đoković i dalje nastavlja, to je suludo. Zato, ako Siner i Alkaraz budu tu gde jesu u narednih 10, pa čak i 15 godina i budu pobeđivali, onda možemo reći da su možda dobri i koliko pomenuti momci - rekao je Sapford.

Nastavio je u istom ritmu.

- Biti na najvećem nivou tri ili četiri godine, kao što to čine Alkaraz i Siner, još uvek ih ne svrsta na taj nivo. Igra stalno napreduje, tako da će i oni verovatno morati da podignu sve na veći nivo. Ako budu održavali doinaciju 15 godina, to će dokazati njihovu veličinu - izjavio je Sapford.

Jedna generacija je iznad svih.

- Bila je to totalno drugačija era, drugačija vremena. Sve je bilo dosta brže. Loptice su bile brže, tereni su bili brži. Više se sve baziralo na servisu i dominaciji na mreži. U mojim danima, bilo je mnogo visokih tenisera kao što su Goran Ivanišević, Ričard Krajiček, Boris Beker i Pit Sampras. Svi su bili dobri serveri. Danas su više "ol araund" igrači, a nekada ste mogli da prikrijete nedostatke, da dobro servirate i da pobeđujete u većini slučajeva - zaključio je Sapford a prenosi "Telegraf".