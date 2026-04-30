Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Olimpijakos sa 6.000 evra zbog incidenata navijača na prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa protiv Monaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Olimpijaks je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača "crveno-belih" na duelu protiv Monaka, a prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Košarkaši Olimpijakosa su pre dva dana u Pireju savladali Monako rezultatom 91:70 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Serija se igra do tri pobede, a drugi meč je na programu večeras od 20 časova takođe u Pireju.