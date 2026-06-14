Košarkaši Dubaija su osvojili ABA ligu pošto su u finalnoj seriji pobedili Partizan sa ukupnim rezultatom 3-1, a meč je u Beogradskoj areni u poslednjem minutu rešio bivši prvotimac crno-belih Aleksa Avramović.

"Grobarima" se to nikako nije svidelo, ali Anderson je govoreći o slobodnim bacanjima u završnici istakao da u tom trenutku uopšte nije razmišljao o tome da li će lopta ući ili ne, već je pažnju usmerio na pripremu i rutinu koju je njegov saigrač imao pre izvođenja šuta.

-Da li sam verovao u Aleksu, da će pogoditi slobodna bacanja? Nisam mislio o tome. Mislim da mi misao o tome da li će pogoditi ili promašiti nije bila u glavi. Misao koja mi je zapravo bila u glavi jeste kada sam video kako je uzeo loptu, duboko udahnuo i pomolio se. I to nije bila samo neka brza molitva, niti molitva sa otvorenim očima. Bili su to samo on i Arena sa njegovim Bogom. I to što sam mogao da ga vidim kako koristi taj trenutak da se osloni na svoju veru... Samo sam video kako prva ulazi i pomislio ‘sjajno’, a onda je i druga ušla i pomislio sam ‘još bolje’. Tako da se nije radilo o tome da li verujem u njega ili ne. Verujem u njega kao saigrača, verujem u njega kao čoveka, ali više se radilo o tome da sam obraćao pažnju na njegov proces i na ono što je uradio pre nego što je šutnuo - rekao je Džastin Anderson za "Sportal".

Podsetimo, KK Partizan je sezonu završio bez trofeja, dok je ovaj pehar prvi u istoriji kluba iz UAE.