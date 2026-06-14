Rukometaši Barselone osvojili su titulu šampiona Evrope, 13. u istoriji, pošto su danas u finalu završnog turnira u Kelnu savladali Berlin rezultazom 37:34 (20:16).

Nemački tim, za koji je sjajno branio Dejan Milosavljev, a igrao Mijajlo Marsenić drugi put zaredom zaustavljen je u finalu.

Katalonce su predvodili Luis Frade sa sedam i Aleks Gomez sa šest golova, dok su Blaž Janc i Domen Makuc postigli po pet. Golman Emil Nilsen bio je briljantan sa 19 odbrana.

Kod Berlina, Matijas Gidsel postigao je osam, Lase Anderson i Tim Frejhofer po sedam, a Nils Lihtelin šest golova.

Milosavljev je imao 13 odbrana, a Marsenić je postigao jedan gol.

U borbi za treće mesto Magdeburg je savladao prošlogodišnjeg šampiona Olborg 32:26.