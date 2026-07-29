Grčki PAOK ne planira da se zaustavi nakon dovođenja Džedija Osmana, već radi na još jednom zvučnom pojačanju za narednu sezonu.

Prema informacijama grčkih medija, klub iz Soluna ozbiljno razmatra mogućnost da angažuje Nikolu Mirotića, jednog od najcenjenijih evropskih krilnih centara. Iako bi realizacija ovog transfera bila izuzetno zahtevna zbog finansijskih uslova, u PAOK-u veruju da imaju šansu da privole iskusnog košarkaša.

Mirotić trenutno nastupa za Monako, a iza sebe ima bogatu karijeru u Evropi i NBA ligi. Tokom godina nosio je dresove Real Madrida, Barselone, Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa, a važi za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji u evropskoj košarci.

Dolazak Osmana već je izazvao veliko oduševljenje među navijačima PAOK-a, a eventualni potpis Mirotića predstavljao bi još veće iznenađenje i jedan od najzvučnijih transfera ovog leta.