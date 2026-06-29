Tako makar piše "Sportando" koji ističe da je sedam opcija ispred Nikole Mirotića, između ostalog jedna je i Beograd i to dres crno-belih. On sigurno napušta Monako, a navodno je Partizan opcija.

"Među najzanimljivijim destinacijama su istanbulski giganti: Anadolu Efes, Fenerbahče, pa čak i Bešiktaš, koji je odnedavno novi član Evrolige i potencijalno zainteresovan za simboličan transfer podvig. Takođe vredi obratiti pažnju na Partizan, klub koji je već bio blizu potpisivanja Mirotića pre tri godine, pre njegove odluke da pređe u Milano, kao i na izraelske opcije Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv, od kojih su oba kluba sposobna da ispune značajne finansijske zahteve", navodi se u tekstu "Sportanda" i dodaje da je hipotetička opcija i odlazak u Budućnost iz Podgorice, što je najmanje verovatno.

Za sada je u pitanju ipak samo spekulacija pošto iz Partizana nije bilo signala da će "krenuti po Mirotića"... Posebno posle svega što se dogodilo pre nekoliko godina... Pominjao se i odlazak u Crvenu zvezdu, a ostaje da se vidi šta će rešiti iskusni šuter.