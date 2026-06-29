Utakmice grupne faze Mondijala uživo je gledalo 4.644.549 navijača, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

"Grupna faza Svetskog prvenstva u fudbalu stigla je do spektakularnog završetka. Za samo 17 dana, prvi turnir sa 48 timova ujedinio je više nacija, igrača i navijača nego ikad ranije, transformišući 72 utakmice u 16 ​​gradova domaćina u proslavu globalne strasti, drame i nezaboravnog fudbala. Na tribinama je bilo 4.644.549 navijača, a na stadionima je pojedeno više od 300 hiljada hot-dogova", stoji u objavi FIFA.

Posebno je zanimljiv podatak da su utakmicama Mondijala prisustvovali navijači iz čak 210 različitih država, a na SP igra 48 zemalja.