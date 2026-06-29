Brazilac priznaje da se godinama kasnije pokajao zbog tog poteza i u šali uputio izvinjenje svim roditeljima čija su deca tada poželela da izgledaju kao on.

-Pre svega, želeo bih da iskoristim priliku da se izvinim svim roditeljima zbog moje frizure iz 2002. godine. Tada sam se oporavljao od teške povrede kolena i samo novi početak, uz ogroman fizički i mentalni rad, mogao je da me vrati tamo gde sam želeo da budem - rekao je Ronaldo.

Na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji predvodio je Brazil do titule prvaka, postigao osam golova i bio jedan od najzaslužnijih za pobedu nad Nemačkom od 2:0 u finalu.

Govoreći o favoritima za osvajanje aktuelnog Svetskog prvenstva, Ronaldo je izdvojio nekoliko reprezentacija.

-Francuska, Španija i Argentina igraju odličan fudbal i veoma su konkurentne, dok je Nemačka uvek opasna. To su najveći rivali Brazila u borbi za titulu.

Legendarni napadač osvrnuo se i na Lionela Mesija i Kilijana Mbapea.

-Mesi i Mbape su igrači koji prevazilaze statistiku i zaslužuju da budu najbolji strelci u istoriji ovog takmičenja. Mesi je jedan od najvećih fudbalera svih vremena i i dalje pravi razliku na terenu. Što se Mbapea tiče, njegov stil igre podseća me na mene iz najboljih dana. On je jedan od velikana modernog fudbala i prirodni naslednik legendi ovog sporta - zaključio je Ronaldo.