Omri Glazer bi ponovo mogao da sarađuje sa Barakom Baharom, koji ga je na leto 2023. godine doveo u Crvenu zvezdu i promovisao ga u prvog čuvara mreže na stadionu Rajko Mitić.

Da bi se to dogodilo, Makabi iz Haife će prvo morati da se rastane sa Ukrajince Georgijem Jermakovim.

Prema pisanju portala One, postoje dve opcije u vezi sa sadašnjim golmanom Makabija.

Prva je da se postigne dogovor oko produžetka saradnje na još tri godine, a druga da bude prodat Metalistu iz Harkova, koji je prema njihovim saznanjima spreman da ponudi 2.500.000 evra.

Sa druge strane, ukrajinski mediji pišu da klub iz Haife traži duplo više novca, ali i da je Jermakov navodno zatražio da se vrati u klub iz svoje rodne zemlje.

Ukrajinac je svestan da će dobiti zeleno svetlo za odlazak ukoliko pregovori oko novog ugovora ne budu otišli u pravom smeru, što će prema pisanju portala One navesti Baraka Bahara da krene u dovođenje Omrija Glazera.

Izraelski čuvar mreže je sa Crvenom zvezdom vezan ugovorom do leta 2027. godine, što znači da će srpski šampion prihodovati obeštećenje od njegove eventualne prodaje. Verovatno bi se radilo o cifri koja bi bila prihvatljiva za obe strane. Glazer je druga opcija na Marakani iza neprikosnovenog Mateusa, a tu su još i Ivan Guteša i Savo Radanović.