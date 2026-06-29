Turski mediji su pre nekoliko dana lansirali vest da Samsun želi da dovede Jovana Miloševića, ali je prvi čovek turskog kluba Juksel Jildirim to sada demantovao.

- Nisam tip osobe koja voli da priča o igračima pre nego što je transfer završen. Pričao sam sa petoricom potencijalnih pojačanja, razgovarali smo o finansijskim uslovima, ali nismo još ništa završili. Jedino što mogu da kažem je da su neistinite tvrdnje medija koji nas povezuju sa Jovanom Miloševićem - kazao je Jildirim.

Srpski napadač ima ugovor sa Štutgartom do 2029. godine. Prošle sezone je bio na dve pozajmice, u Partizanu do zime i u Verderu tokom prolećnog dela sezone. Sada mu je cilj da ostane u Štutgartu i bori se za startnu postavu, ili da obezbedi transfer kako bi stabilizovao karijeru.

Međutim, prema pisanju nemačkih medija u Štutgartu žele treći scenario. Da ga zadrže u klubu, ali pošto nije u planovima trenera Sebastijana Henesa za sledeću sezonu – da ga ponovo pošalju na pozajmicu.

Milošević je pružao sjajne partije u dresu Partizana koji su jesenji deo prošle sezone završili na prvom mestu u Superligi Srbije. Njegov odlazak se i te kako osetio, crno-beli nisu mogli da nadomeste njegove golove i usledio je veliki pad, pa su minulu takmičarsku godinu okončali na trećoj poziciji.

Jedno je sigurno, od odlaska u Samsun nema ništa. Podsetimo, za ovaj klub nastupa nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje.