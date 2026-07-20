Mladi srpski napadač Jovan Milošević odmah je preuzeo glavnu ulogu po povratku sa pozajmice iz Verdera.

Štutgart je u prvoj kontrolnoj utakmici predsezone ubedljivo savladao nemačkog petoligaša Balingen sa 7:0, a naš reprezentativac bio je centralna figura ovog meča sa dva postignuta pogotka. Posebno impresivan bio je njegov drugi gol na utakmici, kada je efektnim makazicama zatresao mrežu i postigao najlepši pogodak na susretu.

Pored Miloševića, sjajan utisak ostavio je još jedan srpski internacionalac… Lazar Jovanović je dobio šansu u drugom poluvremenu, kada je na teren istrčala potpuno nova postava nemačkog tima.

Nakon dugog i teškog perioda pauze zbog povrede, mladi fudbaler je pokazao da je ostavio zdravstvene probleme iza sebe. On je u nastavku meča postigao dva gola i tako poslao poruku stručnom štabu da se na njega može računati u predstojećoj bundesligaškoj sezoni.