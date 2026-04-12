Lazar Jovanović se nije naigrao ove sezone u Štutgartu, a to izvesno neće biti slučaj ni naredne takmičarske godine.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde će negde otići na pozajmicu, kako bi dobio preko potrebne minute.

Štutgart će ove nedelje od 17.30 časova ugostiti Hamburger u 29. kolu Bundeslige, a Jovanović nije prijavljen za ovu utakmicu. Od početka prolećne polusezone nijednom nije bio u konkurenciji, zbog povrede leđa. Iako je počeo da trenira poslednjih nedelja status mu se nije promenio.

Lokalni list Štutgarter Nahrihten javlja da Štutgart ima novi plan po pitanju fudbalera kog su letos Zvezdi platiit pet miliona evra. Aktivno mu traže klub, kojem bi što pre bio prosleđen na pozajmicu kako bi se tamo pojavio već na početku letnjih priprema.

Ideja je da ga ne vraćaju u Srbiju, već da to bude klub iz neke zemlje sa nemačkog govornog područja. Bilo prva ili druga liga Nemačke, ali u opticaju su još i klubovi iz Austrije i Švajcarske.