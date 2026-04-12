Nikola Jokić će sa Denver Nagetsima u noći između nedelje i ponedeljka odigrati poslednju utakmicu regularnog dela NBA lige protiv San Antonio Sparsa.

Pre utakmice u Teksasu je isplivao vrlo interesantan podatak. Naime, centar Denvera zabeležio je više tripl-dabl učinaka u poslednje dve godine nego što je Džoel Embid odigrao mečeva u tom periodu.

Srpski reprezentativac je upisao 73 tripl-dablova, dok je Embiid odigrao samo 64 utakmice.

Jokić je tri puta bio MVP lige (2021, 2022, 2024), dok je Embidu to pošlo za rukom 2023. godine.