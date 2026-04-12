Nikola Jokić se godinama smatra za jednog od najslabijih defanzivaca u NBA ligi i često se priča kako se ne trudi u odbrani. Ipak, statistika govori nešto sasvim drugo.

Zapravo, gledano kroz suvu statistiku, Jokić je među najboljim defanzivcima u NBA i takvu tezu hteo je da odbrani i čuveni trener Sten Van Gandi.

- Mislim da je odbrana Nikole Jokića potcenjena - rekao je Van Gandi.

- Mislim da je ta kritika trebalo da nestane još pre pet godina. Nije on kao Viktor Vembanjama ili Rudi Gober, ali je solidan defanzivac... Stavio bih ga na isti nivo u odbrani kao Šeja GIldžes-Aleksande - dodao je Van Gandi koji je tokom trenerske karijere vodio Majami, Orlando, Detroit i Nju Orleans, a sada je TV analitičar.