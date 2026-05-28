Nedavno je Englesku potresla afera o špijunaži treninga ekipe Midlzbroa od strane Sautemptona, zbog čega je reagovao savez i izbacio pomenuti klub iz plej-ofa za ulazak u Premijer ligu, novčano kaznio klub i oduzeo im bodove za narednu sezonu.

To je bio signal Englezima da sagledaju širu sliku i odluče da svoje treninge u Sjedinjenim Američkim Državama na Svetskom prvenstvu zaštite od mogućih "uljeza".

Prema izveštajima The Sun, kompleks Engleza biće zaštićen anti-dron tehnologijom, uređajima za ometanje signala i specijalizovanim bezbednosnim timovima zbog straha od špijuniranja od strane rivalskih reprezentacija.

Očekuje se da će oko trening centra u Kanzas Sitiju biti raspoređeni takozvani „hunter-catcher“ dronovi, sposobni da hvataju neprijateljske dronove pomoću mreža.