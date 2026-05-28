Juventus računa na Srbina, ali ne i on na njih. Dušan Vlahović je definitivno odlučio da napusti Torino, piše "Gazeta". Pregovori su u februaru i martu sa Dušanom i njegovim ocem Milošem išli u dobrom smeru i čini se da su bili raspoloženi da pristanu na ugovor prema kojem bi zarađivao 50 posto manje nego sad, ali vremenom pregovori su zahladneli.

Izvor Gazete navodi da problem nije novac, koliko to što Vlahović misli da nikako ne može da napreduje u Juventusu. Niti je zadovoljan ulogom koju ima u timu, niti lošim rezultatima kluba. Vrhunac je izostanak u Ligi šampiona sledeće sezone.

S druge strane, pojedini igrači poput Lokatelija misle da je Vlahović sebičan i da ne doprinosi ekipi. To je nedavno rezultiralo sukobom među njima.

Zbog svega toga srpski napadač sve više razmatra ponude Čelsija, Barselone i Bajerna koje već ima na stolu. Gotovo je izvesno da neće ostati u Torinu...

Vlahović je imao mnogo problema sa povredama, ali je i pored troga uspeo da pokaže zavidan kvalitet.

Izvršni direktor kluba Damijen Komoli priznao je da će zbog izostanka iz Lige šampiona klub ovog leta imati više odlazaka nego što je planirano.

- S obzirom na naše odsustvo iz Lige šampiona, možda ćemo imati više prodaja nego što je planirano, kako bismo prikupili sredstva i ograničili gubitke. Kenan Jildiz je, međutim, nedodirljiv i on je naša budućnost. Takođe želimo da zadržimo Dušana Vlahovića i da nastavimo zajedno. Moramo da postignemo dogovor sa UEFA u vezi sa našim računima, pri čemu će biti nekih ograničenja. Spaleti je svestan toga, ali to nas neće sprečiti da izgradimo Juventus koji će nadmašiti ostale. Nikada mi nije palo na pamet da bih mogao da budem smenjen sa svoje pozicije. Često razgovaram sa Džonom Elkanom, i moramo da preuzmemo odgovornost i zajedno krenemo iznova. Sa druge strane, Luis Openda nije ispunio očekivanja, ali i mi smo krivi za to. Ipak, on je stigao kod drugog trenera, Igora Tudora, a ne kod Spaletija - prokomentarisao je Komoli.