Legendarni trener Žoze Murinjo naciljao je Dušana Vlahovića, sjajnog srpskog napadača, kao novo pojačanje Real Madrida, slavnog kluba u kom je otpočeo drugi mandat.

Tokom svoje bogate trenerske karijere, Murinjo je sarađivao sa velikim brojem vrhunskih igrača, ali je zanimljivo koliko su često upravo srpski fudbaleri imali važnu ulogu u njegovim timovima. Od Dejana Stankovića u slavnoj generaciji Intera, preko Branislava Ivanovića u Čelsiju, pa sve do Nemanje Matića, koji je možda i njegov najveći čovek od poverenja – Srbi su kroz godine ostavili snažan trag u Murinjovim ekipama. Njih dvojica sarađivali su u čak tri kluba – Čelsiju, Mančester junajtedu i Romi, a malo igrača je dobilo toliko poverenja od čuvenog trenera kao srpski vezista, koji je godinama bio stub njegovih timova.

Saradnja Srba sa „Posebnim“ se nastavila u Fenerbahčeu, gde je Portugalac Dušanu Tadiću i Filipu Kostiću dao važne uloge, a od Crvene zvezde je tražio i dobio Ognjena Mimovića koji se, naprotiv, nije naigrao kod njega. Zanimljivo, na početku Murinjove karijere u Benfiki 2000. godine Ivan Dudić je odigrao jedan meč, dok je Alen Stevanović jedini meč u Interu u Seriji A odigao tokom njegovog mandata.

Kroz Murinjove ekipe prošli su i drugi fudbaleri iz Srbije ili regiona, poput Mateje Kežmana, Mileta Svilara, pa čak i igrači koji nastupaju za druge reprezentacije, ali imaju korene sa ovih prostora – Rade Krunić, Marko Arnautović.

Kada se pogleda cela karijera portugalskog stručnjaka, jasno je da između Murinja i srpskih fudbalera postoji posebna povezanost koja traje već više od dve decenije.