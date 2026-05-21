Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan objavio je spisak od igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Na spisku se nalaze: golmani - Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Madi Soliman, Mohamed Ala, odbrana - Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmagid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez, vezni red - Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad Dunga, Mahmud Saber, Ahmed Sajed Zizo, Mahmud Trezege, Emam Ašur, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Hajsem Hasan, Mohamed Salah, napad - Omar Marmuš, Aktaj Abdulah, Hamza Abdel Karim.
Egipat će na SP igrati u grupi G protiv Belgije, Irana i Novog Zelanda. SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.
