

Iako se činilo da će priča oko odlaska Mohameda Salaha iz Liverpula da bued kraj jedne ere bez previše iznenađenja, sada se pojavila nova i vrlo ozbiljna opcija koja bi mogla da promeni čitav tok njegovog narednog poteza.

Egipćanin je potvrdio da napušta Liverpul posle devet godina u klubu, tokom kojih je postao jedna od najvećih legendi Crvenih. Odlazi sa Enfilda ostavljajući iza sebe impresivan niz rekorda i trofeja.

Ipak, iako je sezona iza njega statistički slabija nego prethodne u vidu sa mo 12 golova i devet asistencija na 38 utakmica, uz povremene nesuglasice sa trenerom Arneom Slotom, interesovanje za njegov potpis i dalje ne jenjava.

U jednom trenutku delovalo je da će njegov sledeći korak voditi ka Saudijskoj Arabiji ili MLS ligi, ali sada se u priču uključio i ozbiljan evropski kandidat. Prema informacijama turskog medija A Spor, Fenerbahče je spreman da krene maksimalno agresivno po potpis egipatskog napadača. Navodno su već započeti kontakti sa njegovim predstavnicima, a plan je ugovor na tri godine.

Ponuda Faraonu bi, prema istim navodima, iznosila oko 20 miliona evra po sezoni, što bi ukupno dostiglo čak 60 miliona evra. To je cifra koja se opisuje kao izuzetno jaka i teška da se odbije.