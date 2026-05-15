U centru pažnje našao se trener Mančester sitija Pep Gvardiola, koji je prema navodima engleskih medija obećao "Rolex" satove fudbalerima Barnilija ukoliko zaustave Arsenal u ključnom meču za šampionsku titulu.

Arsenal ima šansu da osvoji prvu titulu u Premijer ligi još od 2004. godine, pošto ekipa Mikela Artete ima dva boda više u odnosu na aktuelnog šampiona Mančester siti.

Ekipa iz Londona prvo 18. maja dočekuje Barnli, a potom 24. gostuje Kristal Palasu.

Barnli je već ispao iz lige, dok Kristal Palas nema rezultatski imperativ, zbog toga se veruje da Arsenal ima povoljan raspored do kraja sezone.

Gvardiola se nada da bi rasterećeni Barnli mogao da napravi iznenađenje i zakomplikuje situaciju na vrhu tabele i zbog toga je spremio motivaciju za fudbalere u vidu luksuznih "Rolex" satova.