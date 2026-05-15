Inter - Sijena 4:3 (od 2:3), Zvezda - Vojvodina 2:2 (0:2), šta spaja utakmice koje deli 5.967 dana? Možda i ne bismo znali, da Dejan Stanković nije preksinoć otkrio da je kopirao potez nekadašnjeg učitelja od 9. januara 2010.

Pehar Kupa Srbije je, dakle, završio u Ljutice Bogdana, da upotpuni šestu uzastopnu duplu krunu, ali toga ne bi bilo da Rodrigo de Souza Prado, brazilski rečeno Rodrigao, u 90+6. nije finale u Loznici odveo u spasonosne produžetke. Potom i na „rulet“, na kojem su on, Duarte, Handel, Krunić i Enem pogodili (Lučić promašio), a na drugoj strani nisu Mladenović i Meri (Medojević, Suč, Ranđelović i Kokanović bili precizni), pa je Zvezda osvojila trofej - penalima 5:4.

Višesatna borba na „Lagatoru“, uvećana i zbog kašnjenja usled sukoba „delija“ i policije, posle 90 minuta je okončana remijem 2:2.

- Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter - Sijena kod kuće, kad je Murinjo poslao Samuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu sam poslao Rodrigaoa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte, znao sam tačno šta radim - rekao je Stanković, ondašnji vezista nero-azura, danas ponosni trener crveno-belih.

I tako će trofej u ovom obliku ostati na „Marakani“ još jednu godinu, možda i zauvek, jer se za sledeću sezonu očekuje novi. FSS je, podsećanja radi, povodom jubileja - 20 godina takmičenja u Kupu Srbije - jesenas raspisao konkurs za izradu idejnog rešenja pehara koji će biti dodeljivan od sezone 2026/27.

LOZNICA, 13. MAJ 2026: Zvezda - Vojvodina 2:2 - 5:4 penalima

0:1 Suč 2, 0:2 Vidosavljević 35, 1:2 Arnautović 53, 2:2 Rodrigao 90+6.

MILANO, 9. JANUAR 2010: Inter - Sijena 4:3

0:1 Makarone 18, 1:1 Milito 24, 2:1 Snajder 36, 2:3 Ekdal 37, 3:3 Snajder 88, 4:3 Samuel 90+4.