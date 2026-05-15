

Dileta Leota, Eleonora Inkardona, Đorđa Rosi, Marijalujza Jakobeli... Društvu italijanskih TV lepotica svakako pripada i Đusi Meloni. Samo što je voditeljka platforme DAZN ovog puta zasijala na „Foto Italiku“.

Masters u Rimu, njenom rodnom gradu, doveo je Melonijevu - ne, nije u srodstvu s premijerkom Đorđom - na teniski meč. Svedočila je pobedi zemljaka Janika Sinera, uporedo uživajući na suncu Večnog grada utegnuta u braon top i s crnom kožnom jaknom na ramenima.

Smeđokosa 27-godišnjakinja - rođena je 1. aprila, ne, nije šala - iskoristila je, razume se, izlazak u javnost da opali nekoliko selfija za Instagram, gde ima 735.000 pratilaca. Mnoge je oduševila, a pojedini su i komentarisali objavu voditeljke koja uglavnom pleni izgledom na terenima fudbalske Serije A.

„Božji osmeh“, „Prelepa žena“, „Muškarci bi išli u rat za žene poput vas“, „Osmo čudo sveta“, nizali su se pohvalni komentari.

Leota, Inkardona, Rosi, Jakobeli... da, tu je i Meloni.

Izveštavajući s utakmica Serije A (navija za Milan, kažu), a još više fotkama iz privatnog života, Đusi skuplja slavu na Apeninima. Stala je i pred filmske kamere, pre nego što se dohvatila mikrofona.

Pre četiri godine je ušla u sportsko novinarstvo i ubrzo su je prozvali „najzgodnijom reporterkom na svetu“.

- Lepota? Lagala bih ako bih rekla da nije važna. Spoljni izgled pomaže - rekla je svojevremeno.