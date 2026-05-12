Anastasija Ljaško (21) interesovala se kao dete se za konjički sport, koji i sada povremeno upražnjava. Ipak, 2019. je počela da igra odbojku u moskovskoj sportskoj školi „Viktorija“. Godinu dana kasnije, pozvana je u Kazanj, gde je jednu sezonu igrala za VK Dinamo-Ak Bars. Potom za Zarečje-Odincovo kod Moskve, Tulicu iz Tule, pa Volero gde joj je trener bio Danilo Pejović, zatim Kjeri, a odnedavno je u turskoj Karšijaki.

Srednji bloker mekog srca, zavodljivog pogleda i preciznog smeča brzo je sve razoružala, jer ruska lepota nadaleko je poznata.

Kada se odrazi i izvije, svima zastane dah, a onda sledi snažan smeč posle kojeg lopta pod strmim uglom odlazi na protivnički teren.

Anastasija je svesna da nije svetska klasa (rangirana je kao 7240. igračica) no to joj ne smeta da kaže:

- Odbojka je prelep sport, za sve sam joj zahvalna.

Prelepa Ruskinja brzo je zapala za oko fotografima, a onda i menadžerima koji love atraktivne devojke kako bi ih ubacili u svet mode. Nije prošlo puno vremena i postala je zaštitni znak brojnih poznatih brendova, kad god ima vremena učestvuje na modnim revijama.