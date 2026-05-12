Golman Real Madrida Tibo Kurtoa nalazi se pred izuzetno važnom odlukom zbog ultimatuma koji mu je postavila njegova supruga.

Naime, on je dobio neverovatnu ponudu iz Saudijske Arabije, od tamošnjeg prvoligaša Al-Kadsija. Njemu je ponuđena godišnja plata u iznosu od vrtoglavih 30 miliona evra. On u Realu po sezoni inkasira osam miliona evra, što je gotovo četiri puta manje od onoga što mu nude Saudijci.

Ipak, ogromno bogatstvo nije impresioniralo njegovu suprugu, izraelsku manekenku Mišel Gerzig (28). Ona je, prema navodima novinara iz Zaliva, otvoreno zapretila Kurtoi razvodom ukoliko potpiše ugovor i natera porodicu na selidbu u Saudijsku Arabiju.

Iako bi ovaj ugovor obezbedio generacije njihovih potomaka, atraktivna Mišel navodno ne želi ni da čuje za život u Saudijskoj Arabiji i insistira na ostanku u Evropi. Kurtoa, koji sa Realom ulazi u poslednjih 12 meseci ugovora, navodno je bio veoma zagrejan za ovu promenu, ne samo zbog novca, već i zbog navodnih tenzija u svlačionici "kraljevskog kluba".

Kurtoa je u Real stigao 2018. godine iz Čelsija za 35 miliona evra, a sa Madriđanima je osvojio 14 trofeja, od čega se posebno ističu dva u Ligi šampiona.