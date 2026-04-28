As Bajerna Džošua Kimih (31) se rastao od supruge Line početkom ove godine posle izveštaja da je imala aferu sa američkim voditeljom. Dok su bili zajedno, mislila je da su luksuzni automobili i kuća upisani na njeno ime. Kasnije se ispostavilo da ih je on sve registrovao na sina, iz predostrožnosti.

Lina je, svesna da ništa nije njeno, pokrenula proces vraćanja imovine. U međuvremenu je navodno oštetila jedan od njegovih „lamborginija“, a on je podneo tužbu za odštetu od 1,5 miliona dolara.

Ovakve i slične vesti kruže Nemačkom poslednjih meseci mada nema potvrđenih informacija o razvodu uprkos povremenim spekulacijama na društvenim mrežama. Na pojedinim je krajem marta 2026. objavljeno da su i dalje u harmoničnom odnosu. Trenutno niko ne zna šta je istina, ali se mora priznati da Kimih igra sezonu života i veliki je adut „bavaraca“ u polufinalu Lige šampiona protiv PSŽ-a.

Lina je četiri godine starija od Kimiha, poreklom je iz Lajpciga, a upoznali su se tokom Kimihovog igranja za Lajpcig pošto je Lina honorarno radila u fan-šopu i na blagajni. Lina retko privlači pažnju. Više voli da ostane u pozadini. Poznata je po tetoviranim nadlakticama Za razliku od nekih supruga Kimihovih saigrača, retko objavljuje fotografija na Instagramu. Kada to čini, obično su s odmora i sportskih aktivnosti na snegu ili sa planinarenja.

Kimih nije želeo da komentariše glasine, već je izjavio:

- Svakodnevni trening i dolazak kući nisu mi dovoljni, pa je majka imala ideju da bi trebalo da naučim još jedan jezik. Francuski sam naučio u školi, već govorim engleski, a pošto imamo toliko Španaca u timu, činilo se kao dobra ideja da i njega savladam.

Plata Džošue Kimiha u Bajern Minhenu je oko 19,5 miliona evra. To je 375.000 evra nedeljno i nešto više od 53.000 evra dnevno.

Trenutno su Kejn i Musijala na vrhu liste sa po 25 miliona evra godišnje. Kapiten Manuel Nojer sledi sa 21 milionom.

Kimih je u karijeri zaradio više od 70 miliona evra bruto.

Rotajleri

Kimihovi roditelji, Anja i Bertold, žive u Bezingenu u okrugu Rotvajl. Otac je igrao u regionalnoj ligi. Kimih ima mlađu sestru Deboru, koja je studirala ekonomiju u Dablinu i ne pokazuje interesovanja za očevu i bratovljevu strast prema fudbalu.

Rotvajl (25.000) je istorijski grad u jugozapadnoj Nemačkoj u saveznoj državi Baden-Virtemberg i po njemu je poznata rasa pasa rotvajler dobila ime.

Znam kako je boriti se

Kimih je komentarisao vreme igranja za omladinski tim.

- Nikada nisam bio zvezda u mladosti. Imao sam fizičke nedostatke i obično sam počinjao od drugog tima, tako da znam kako je boriti se za nešto. Danas imam koristi od toga.

Ostao bez prijatelja

Kimih je bio veliki prijatelj sa Timom Lobingerom, bivšim nemačkim skakačem s motkom. Tim je kasnije bio Kimihov kondicioni trener i blizak prijatelj koji se dugo borio s leukemijom. U februaru 2023. preminuo je, a Kimih je bio uz njega u bolnici.

U znak sećanja na preminulog prijatelja Kimih je preko svoje fondacije „Veruj u sebe“ pokrenuo festival atletike za osnovce.

Brojna porodica

Kimih se 2022. oženio dugogodišnjom devojkom Linom Mejer. Par ima četvoro dece, sina rođenog 2019. godine, ćerku rođenu 2020, treće dete došlo je na svet 2022, a četvrto 2024. godine.