"Ovo sad je njihova pesma, a posle ćeš da čuješ našu", bile su reči legendarnog Milorada Mandića Mande u filmu "Lepa sela lepo gore". Malo korigovan citat mogao bi da se odnosi i na Meksikance koji nisu dozvolili Južnoafrikancima da se ponovi otvaranje 2010. godine kada je tadašnji domaćih uspeo da dođe do remija (1:1) sada već čuvenim golom Šabalale.

Ovog puta domaćin je bio Meksiko na čuvenoj "Asteci" i vrlo lako otvorio šampionat sa tri boda i izvesno već sada prošao u narednu fazu. Bilo je to jasno već u devetom minutu kada je drugu veliku priliku na meču u gol pretvorio Hulijan Kinjonesa. Mogao je i pre toga Raul Himenez da se proslavi, ali je odbranio Vilijams.

Dugo je trebalo Južnoj Africi da se oslobodi pritiska, ali nikako nisu mogli da ozbiljnije zaprete i ugroze Ranhela. Domaćin je želeo do drugog gola, ali nije mu to polazilo za rukom. U 42. minute stative je stala na put Kinjonesu da postigne i drugi gol na turniru.

Drugi deo igre započeo je košmarno po Afrikance jer je zbog starta sa leđa crveni karton dobio Sitole. Bilo je već tada jasno da će ovaj meč lako rešiti u svoju korist Meksikanci. Potvrda je stigla u 67. minute kada je Himenez nagrađen za upornost.

Do kraja je Meksiko mogao da još nekog gola, ali će ostati zabeležena još dva crvena kartona. Prvo je isključen Cvane posle duže provere VAR snimka, a onda i Montes. Dakle, Južna Afrika je duel okončala sa devet igrača, a Meksikanci sa 10.

Naredni meč Meksiko igra 19. juna protiv Južne Koreje, dok će Južna Afrika dan kasnije odmeriti snage sa Češkom.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa otvaranja Svetskog prvenstva:

MEKSIKO - JUŽNA AFRIKA 2:0 (1:0)

Meksiko: Ranhel - Galjardo, Vaskez, Montes, Rejes - Lira - Kinjones, Fidalgo, Gutijerez, Alvarado - Himenez.

Južna Afrika: Vilijams - Mudau, Okon, Sibisi, Embokazi, Modiba - Mokoena, Sitole, Adams - Foster, Rajners.

KRAJ!

90+1. minut - Crveni karton sada i za Meksikance! Montes ruši rivala i pokazuje mu sudija put ka svlačionici. Treće isključenje na utakmici.

90. minut - Sedam minuta nadoknade.

83. minut - Još jedan crveni karton! Gledao je sudija VAR i odlučio da zbog udarca u glavu isključi Tembu Cvanea.

68. minut - Pauza za rashađivanje.

67. minut - GOOOOOOL! Himenez! Napadač Meksikanci vode 2:0 i verovatno rešavaju pitanje pobednika!

50. minut - Crveni karton! Sitole je srušio Gutijereza i dobio direktno isključenje!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Igraće se četiri minuta nadoknade.

42. minut - Stativa! Umalo da Kinjones postigne drugi gol na meču!

24. minut - Pauza od tri minuta. U svakom poluvremenu će ovo biti praksa kako bi se igrači osvežili.

17. minut - Prvi žuti karton na šampionatu dobija vezista Južne Afrike Mokoena.

9. minut - GOOOOOL! Meksiko vodi! Hulijan Kinjones postiže prvi gol na ovogodišnjem Mundijalu i donosi prednost domaćinu!

5. minut - Velika prilika za Meksiko i Raula Himeneza. Odlično je šutirao napadač Vulverhemptona, ali brani to Vilijams uz dosta muke.

21.07 - Svetsko prvenstvo u fudbalu je i zvanično počelo!

20.50 - Reprezentativci su na terenu, nakon intoniranja himni biće vreme za početak utakmice.

20.30 - Evo i nastupa Šakire pred početak utakmice:

20.04 - Stadion "Asteka" prilično je poseban i nije iznenađenje zašto je baš on izabran za otvaranje. Osim što je najveći stadion u Meksiku, postaće prvi koji je ugostio čak tri Mundijala. Da stvar bude zanimljivija na njemu su "Boginju" podigli i Pele i Maradona. Brazil i Argentina osvajali su titule šampiona sveta baš na ovom stadionu koji prima skoro 90.000 navijača.

19.51 - Otvaranje Svetskog prvenstva je već počelo izvođenjem kolumbijskog pevača Džej Balvina. Očekuje se uskoro i nastup Šakire.

19.45 - Meksiko i Južna Afrika nemaju toliko zanimljivu prošlost međusobnih okršaja, ali ono što se izdvaja jeste da je isti par otvorio Svetsko prvenstvo 2010. godine baš u Južnoj Africi. Taj duel završen je 1:1. Pre toga odigrali su duel u Gold Kupu i Afrikanci su slavili sa 2:1, dok je Meksiko jedini put slavio 2000. godine u prijateljskom meču sa 4:2.

19.29 - Tokom čitavog Mundijala na jednom mestu možete pratiti sve rezultate, satnice... Sve to pratite OVDE.

19.05 - Vreme je za istorijsko Svetsko prvenstvo koje je pred sam početak prošlo kroz niz skandala, deportaciju sudija, novinara, članova stručnih štabova... Sve je kulminiralo otvorenim ratom UEFA i FIFA. Više o tome OVDE.

18.26 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici između reprezentacija Meksika i Južne Afrike kojom će biti otvoreno Svetsko prvenstvo. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa čuvenog stadiona "Asteka".