Ostrašćenost Zapada prema Vladimiru Putinu stigla je i do Fudbalske federacije Italije (FIGC), a ceh će platiti - Andrea Pirlo!

Mada je 47-godišnji stručnjak, doduše bez mnogo trenerskog iskustva, maltene dogovorio preuzimanje reprezentacije, službena potvrda izostaje zbog, navode na Apeninima, povezanosti nekad vrhunskog veznjaka s ruskom kladioničarskom kompanijom.

Pirlo je trebalo da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan 1,5 miliona evra po sezoni, uz bonuse, što je mnogo manje od astromonskih zahteva Pepa Gvardiole, međutim, problem je postala njegova saradnja s „Fonbetom“. Na talasu te saradnje je i angažovan u FK Junajted iz Dubaija, čiji vlasnik Sergej Lomakin ima poslovne veze s pomenutom kompanijom.

Javnost na Apeninima smatra da selektor „azura“ ne bi smeo da ima reklamni ugovor s kladionicama i da tu saradnju mora da prekine pre potpisa s FIGC. Na Pirla se ustremio i političar Karlo Kalenda, koji kaže da osobe koje su posle 2022. učestvovale u ruskoj propagandi ne bi trebalo da obavljaju nacionalne funkcije. Kritikama Pirla se pridružila i potpredsednica Evropskog parlamenta Pina Pićerino, koja smatra da je Pirlo svojim ugledom doprineo normalizaciji režima Vladimira Putina.

Stoga, a usled pritiska javnosti, predsednik FIGC Đovani Malađo navodno razmišlja da li da imenuje Pirla koji je, piše „Korijere dela sera“, kritike političara doživeo kao licemerne i instrumentalizovane, te da je svestan da mu je ugroženo vođenje tima čiji je kapiten imao venčanje iz snova u najlepšem selu Italije.

„Gazeta delo sport“ navodi da se u slučaju propasti dogovora s Pirlom ponovo otvaraju mogućnosti angažovanja Antonija Kontea i Roberta Mančinija.