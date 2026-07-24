Novi selektor fudbalske reprezentacije Italije biće legendarni Andrea Pirlo.

Iako je trenutno pod ugovorom sa klubom Junajted FC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde je stigao u julu 2025. godine, ne postoje prepreke da bivši vezista zameni nekadašnjeg saigrača iz Milana i reprezentacije Đenara Gatuza.

Pirlo će sa italijanskim savezom potpisati ugovor do 2030. po kojem će zaraditi oko 1,5 miliona evra po godini.

Paolo Maldini, koji je tehnički direktor Fudbalskog saveza Italije i njegov savetnik Leonardo imali su veliku ulogu u realizaciji saradnje sa Pirlom, koji obojicu vrlo dobro poznaje.

Trenersku karijeru Pirlo je počeo u Juventusu, a zatim je vodio Karagumruk i Sampdoriju, pre nego što je otišao za Emirate.