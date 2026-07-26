Kako piše španski "Mundo Deportivo" u katalonski klub do sada nije stigao nikakav zvaničan signal ni od Pari Sen Žermena, ni od samog igrača, niti od njegovih zastupnika.

Tores (26), koji je golom protiv Argentine doneo Španiji drugu titulu prvaka sveta, trenutno je na odmoru i očekuje se da se ekipi priključi 10. avgusta, nakon tri nedelje pauze.

U Barseloni smatraju da bi, ukoliko razmišlja o odlasku ovog leta, upravo igrač morao prvi da se obrati klubu i zatraži transfer.

Uprava Barselone i dalje ozbiljno računa na španskog napadača i planira da mu ponudi novi ugovor.

Tores je trenutno vezan za klub do leta 2027. godine, a rukovodstvo želi da pregovore o produžetku saradnje otvori u septembru, po završetku letnjeg prelaznog roka, kako bi lakše ispoštovalo pravila finansijskog fer-pleja.

Prilikom njegovog dolaska iz Mančester sitija u januaru 2022. godine ugovorena je i klauzula prema kojoj bi Barselona engleskom klubu trebalo da isplati još osam miliona evra.

Tores iza sebe ima najbolju sezonu od dolaska na "Kamp Nou". U prethodnoj takmičarskoj godini postigao je 21 gol na 49 utakmica, čime je nadmašio učinak iz sezone ranije, kada je upisao 19 pogodaka na 45 mečeva.

Posebno se istakao u finalu Kupa kralja protiv Real Madrida, kada je svojim golom izborio produžetke, pre nego što je Žil Kunde postigao pogodak za pobedu Barselone od 3:2.

Od dolaska u katalonski klub Feran Tores je odigrao 207 utakmica i postigao 65 golova.