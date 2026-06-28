Srpski fudbaler Dušan Vlahović odbio je ponudu Bešiktaša. Istanbulski crno-beli su Vlahoviću ponudili ugovor do 2029. godine, uz godišnju platu od osam miliona evra, kao i dodatnih dva miliona evra kroz bonuse.

Ipak, Vlahović, kome je istekao ugovor sa Juventusom, zasad nije otvorio pregovore sa klubom iz Istanbula, jer želi da sačeka druge ponude koje očekuje tokom letnjeg prelaznog roka.

U isto vreme „Mundodeportivo“ piše da je Barselona obnovila interesovanje za snažnog fudbalera iako im Srbin nije prvi izbor. Na „Kamp Nou“ žele Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida, međutim, realizacija transfera je daleko od realnog.

Vlahović svakako i dalje ostaje jedna od najzanimljivijih figura na tržištu, dok se čeka rasplet njegove budućnosti.

Vlahović je prošle sezone odigrao 19 utakmica u Seriji A i postigao je sedam golova.