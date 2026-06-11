Prethodnih dana fudbalsku javnost uzburkala je odluka američkih vlasti da ne dozvole ulazak u zemlju sudiji Omaru Artanu iz Somalije.

Predsednik FIFA Đani Infantino nije stao u odbranu svojih ljudi, već je pognuo glavu pod Donaldom Trampom i rekao da "ne može da utiče na odluku".

Da stvar bude gora po Infantina, usledio je direktan šamar od UEFA jer je Evropska kuća fudbala odlučila da ona buda ta koja će nagraditi somalijskog arbitra.

Artan je dobio čast da sudi meč finala Superkupa Evrope u Salcburgu ovog leta između osvajača Lige šampiona i Lige Evrope, Pari Sen Žermena i Aston Vile.