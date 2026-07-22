Argentinskom fudbaleru Leandru Paredesu naknadno je izbrisan crveni karton koji se kratko pojavio u zvaničnom sistemu FIFA.

Ova vest je privukla veliku pažnju, pre svega jer se prvobitno pojavila informacija da je Paredes isključen nakon sukoba sa fudbalerima Španije po završetku finala Svetskog prvenstva. Ipak, FIFA je naknadno objasnila da je bila reč o administrativnoj grešci i da argentinskom reprezentativcu tokom utakmice uopšte nije pokazan crveni karton.

U zvaničnom zapisniku finala između Španije i Argentine ostao je evidentiran samo žuti karton koji je Paredes dobio u 52. minutu utakmice.

Pojedini mediji prethodno su objavili da je slovenački sudija Slavko Vinčić pokazao crveni karton Paredesu zbog fizičkog sukoba sa protivničkim igračima, ali je FIFA kasnije demantovala te informacije.

Ipak, to ne znači da je priča gotova. FIFA je pokrenula disciplinski postupak zbog incidenata nakon finala, pa Paredes, ali i drugi argentinski fudbaleri i članovi stručnog štaba, i dalje mogu da se suoče sa naknadnim kaznama.