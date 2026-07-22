Dileta Leota nije imala tu sreću da izveštava o reprezentaciji svoje zemlje koja je, poput Srbije, izvisila za plasman na najveći Mundijal. Doduše, Italijane više boli jer nisu prošli poslednji korak - baraž protiv Bosne.

Glamurozna voditeljka DAZN je pred finalnu utakmicu - valjda da bi dokazala neutralnost - u šminkernici pozirala nasmejana čas u dresu Španije, čas Argentine.

A kad se pojavila u studiju, u uskoj crnoj haljini ukrašenoj zlatnom ogrlicom, vilice su padale.

„Prelepa“, „Ti si najbolja“, „Zapanjujuće“, glasili su komentari na izgled 34-godišnje Sicilijanke kod koje je nedavno na ispovesti bio najcenjeniji fudbalski insajder.

Dileta je, kažu, iznenadila gledaoce i izborom specijalnog gosta. Bio je to Antonio Konte, bivši trener Napolija koji je jedno vreme bio kandidat za povratak na klupu „azura“.

„Emocije, priče, fudbal. Hvala vam na ovom putovanju“, napisala je lepa Leota uz serijal fotki iz dana finala.

Dileta je pre dolaska na završnicu Svetskog prvenstva punila baterije na Ibici zajedno sa suprugom, nemačkim golmanom Lorisom Karijusom, s kojim imaju dvoje dece. A da ova poslednja trudnoća, iz koje je na svet donela sina Leonarda, nije ostavila nikakvog traga na njenoj figuri, italijanska novinarka redovno pokazuje svojoj armiji fanova na Instagramu, a ima ih 9,4 miliona.