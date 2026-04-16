Kad se sastanu na Apeninima najpoznatija sportska voditeljka Dileta Leota i novinar koji je godinama sinonim za transfere Fabricio Romano, dobije se spektakularno otkriće.

Italijan je zemljakinji koja i u poodmakloj trudnoći igra tenis ispričao da bi bez razmišljanja zamenio deo slave za stabilnu vezu, pa dodao:

- Deset miliona pratilaca možeš da dobiješ u sledećih godinu dana, ali devojku nije lako naći.

Istakao je 33-godišnji transfer guru da njegov posao nije lak za privatni život, jer je stalno na telefonu. I plastično objasnio vreloj Sicilijanki koja mašta o fotelji u Seriji A...

- Odlazak Serhija Regilona u Totenhem pamtiću do kraja života. Lomilo se gde će, u Junajted ili Totenhem, u 1.40 ujutro, dok sam bio usred intimnog odnosa, zazvonio je telefon i dobio sam zvaničnu potvrdu. Rekao sam devojci:

„Stani na trenutak, ovaj poziv je važan“. Morao sam da objavim vest. Bar je bila tačna - rekao je Romano gostujući kod supruge nemačkog golmana.