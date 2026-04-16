U anketi koju je sproveo portal "SportingNews" u Americi su rezultati neverovatni.

Pozvali su 53 novinara i postavili im jedno pitanje - ko je najbolji košarkaš u NBA ligi.

Ubedljivo je pobedio Nikola Jokić!

U anketi koju je napravio spomenuti portal glasovi su prilično jasni. Čak 35 novinara (66 odsto) je glasalo za Jokića. Njih 10 za Šeja (18,9 odsto), a osmoro za Vembanjamu (15,1 odsto). Dakle, kada bi se njihovi glasovi spojili i duplirali, tek tada bi bili ispred Srbina.

-Jokić je najveći, možda i najbolji ofanzivni igrač u istoriji NBA lige ako pričamo o napadačkom potencijal. Nisam glasao za Jokića za MVP priznanje, jer je slab u defanzivi i previše protestuje kod sudija. Ali, ako pričamo koga biste izabrali u sedmoj utakmici NBA finala moj odgovor bi bio Jokić - rekao je novinar Majk Širer.