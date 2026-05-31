Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su svoju prvu titulu prvaka Srbije, pošto su u finalu Fajnal-fora Superlige Srbije u Nišu, posle produžetka pobedili FMP 76:73 (24:19, 17:15, 22:16, 5:18, 8:5).
Ovo je prvi put od sezone 1972/73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu.
Za najkorisnijeg igrača (MVP) finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna.
Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena, uz sedam skokova. Igor Drobnjak je dodao 13 poena i četiri asistencije, dok je Danilo Nikolić upisao 11 poena i 10 skokova.
U ekipi FMP-a najefikasniji je bio Barna sa 27 poena, uz osam skokova. Džošua Skot je dodao 11 poena, dok je Marko Radovanović upisao devet poena i sedam skokova.
Obe ekipe su utakmicu započele sa dobrom igrom u napadu, a na televizijski tajm-aut nakon pet minuta igre se otišlo pri vođstvu Spartaka 15:13.
Tim iz Subotice je bio bolji u drugoj polovini prve četvrtine, koju je završio serijom 7:3 i vođstvom 24:19.
Ekipa Spartaka je drugu deonicu započela serijom 7:0 i trojkom Džavontea Hokinsa stekla prvu dvocifrenu prednost na utakmici 31:19 nakon minut i po igre, posle čega je tajm-aut zatražio trener FMP-a Saša Nikitović.
Tim iz Subotice se u narednom periodu mučio sa zonskom odbranom FMP-a, koji je to iskoristio da dođe na samo četiri poena zaostatka 34:38 na 37 sekundi do kraja druge četvrtine, posle čega je tajm-aut zatražio trener Spartaka Vladimir Jovanović.
Spartak je nakon tajm-auta Jovanović napao preko Olivijea Henlana, koji je bio fauliran pri šutu za tri poena. Kanadski bek je pogodio sva tri slobodna bacanja, a tim iz Subotice je na poluvreme otišao sa vođstvom 41:34.
Nakon ujednačenog početka treće četvrtine, ekipa Spartaka je opet došla do dvocifrene prednost trojkom Igora Drobnjaka 51:40 posle četiri minuta igre.
Ekipa FMP-a je potom odgovorila serijom 4:0 i na televizijski tajm-aut na polovini treće deonice otišla sa zaostatkom od sedam poena razlike 44:51.
Tim iz Subotice je opet pronašao svoj ritam nakon televizijskog tajm-auta. Dvocifrenu prednost je vratio trojkom Nikole Rebića (60:50) na minut do kraja treće četvrtine, koju je završio sa vođstvom od 13 poena razlike 63:50.
Ekipa FMP-a je poslednju deonicu započela sa dobrom igrom u odbrani i serijom 5:0 smanjila prednost Spartaka na osam poena razlike 63:55 nakon tri minuta igre, posle čega je tajm-aut zatražio Jovanović.
Tim iz Subotice je nakon tajm-auta Jovanovića opet pronašao svoj napadački ritam i serijom 5:0 vratio prednost od 13 poena razlike 68:55 na šest minuta do kraja utakmice, nedugo posle čega je tajm-aut zatražio Nikitović.
Ekipa FMP-a je nakon tajm-auta Nikitovića napravila seriju 9:0 i došla do zaostatka od samo četiri poena razlike 64:68 na minut i po do kraja meča, posle čega je tajm-aut zatražio Jovanović.
Igrači Spartaka su u napadu nakon tajm-auta Jovanovića došli do dva ofanzivna skoka, ali nisu uspeli da dođu do pogotka iz tri pokušaja - dva Henlana i jednog Drobnjaka.
FMP je ubrzo na drugoj strani terena poentirao preko Džošue Skota i došao na samo dva poena zaostatka (66:68) na 49 sekundi do kraja utakmice.
Spartak je u narednom posedu opet primarno napao preko Drobnjaka, koji je u poslednjim sekundama napada promašio trojku iz izolacije.
FMP je zatim na drugoj strani, polaganjem Marka Radovanovića iz kontranapada, došao do izjednačenja 68:68 na 16 sekundi do kraja meča.
Tajm-aut je potom zatražio Jovanović. Spartak je u narednom napadu išao na Henlana, kome je lopta ispala u aut pri ulazu u reket na sekund i po do kraja utakmice.
Tajm-aut je zatim zatražio Nikitović. Ekipa FMP-a je loptu izvela na polovini Spartaka, Petar Grojić je pokušao da loptu iz auta uvede alej-up dodavanjem za zakucavanje Nikole Gašića, ali centar tima iz Železnika ipak nije uspeo da lepo prihvati taj pas pa je meč otišao u produžetak.
Ekipa FMP-a je na početku produžetka posle dugo vremena, slobodnim bacanjima Lazara Stefanovića, došla do vođstva (70:68), da bi nakon slobodnih bacanja Filipa Barne došla i do prednosti od tri poena razlike 72:69 nakon minut igre.
Spartak je potom napravio seriju 4:0 i polaganjem Stefana Momirova opet došao do vođstva 73:72 na minut i po do kraja utakmice.
FMP je do izjednačenja došao pogođenim slobodnim bacanjem Barne (73:73), da bi Spartak na drugoj strani pogotkom Danila Nikolića ponovo stigao do prednosti 75:73 na 32 sekundi do kraja meča.
Tim iz Železnika je u narednom napadu išao na Barnu, koji je promašio šut za tri poena.
Skok u odbrani uhvatio je Henlan, koji je potom bio fauliran. Kanadski bek je pogodio jedno slobodno bacanje i doneo Spartaku prednost 76:73 na osam sekundi do kraja utakmice.
Tajm-aut je potom zatražio Nikitović. FMP je u narednom napadu imao dva šuta za tri poena da stigne do izjednačenja. Prvi šut je promašio Dušan Radosavljević, a drugi Skot, pa je Spartak do titule prvaka države došao pobedom 76:73.
Da je pobedio večeras, FMP bi takođe osvojio svoju prvu titulu prvaka države. Klubu iz Železnika je ovo bio osmi put da igra u finalu državnog prvenstva.
Spartak je šampion Srbije! Subotičani posle velike drame srušili FMP
