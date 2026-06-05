Spekulisalo se da bi karijeru mogao da nastavi u Crvenoj zvezdi, ali po svemu sudeći naredni korak u njegovoj karijeri će napraviti u turskoj Manisi

Tamošnji mediji navode da je dogovor postignut i da će nekadašnji igrač Spartaka i Mladosti iz Zemuna biti deo ambicioznog projekta.

Manisa je prošlu sezonu završila na 11. poziciji, ali će ciljevi u predstojećoj biti mnogo viši.

Barna, koji je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije, je tokom karijere bio i član Partizana, sa kojim je svojevremeno potpisao ugovor, ali saradnja nije potrajala.

Filip Barna je rođeni brat plivača Andreja Barne.