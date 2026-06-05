Posle trijumfa Saše Zvereva u prvom polufinalu Rolan Garosa, pobedom nad Jakubom Menšikom, ostalo je da se vidi ko će se plasirati pored Nemca u finale.

Trebalo je da gledamo duel dvojice Italijana u Parizu, Koboli protiv Arnaldija, ali je Arnaldi bez borbe predao meč sunarodniku.

To znači da će navijači koji su već bili na kompleksu Rolan Garosa ostati uskraćeni za tenis večeras, ali će dobiti nazad svoj novac, kako su objavili organizatori sa razglasa u Parizu.

Tako da će u nedeljnom finalu igrati Flavio Koboli protiv Aleksandera Zvereva.

Prema nekim informacijama iz Pariza, Arnaldi zbog bolesti nije mogao da izađe na megdan Koboliju.

Finale je na programu u nedelju od 15.00 časova.