Aleksander Saša Zverev je pobedio Jakuba Menšika sa 3-1 u setovima i plasirao se u finale Rolan Garosa.

On je slavio za nekih tri sata igre u Parizu i to rezultatom 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 i za prvu titulu na najvećim turnirima boriće se protiv Kobolija ili Arnaldija.

Zverev je do sada tri puta bio u finalu i nijednom nije mogao do titule. Pobedio ga je Dominik Tim 2020. godine, Alkaras na Rolan Garosu 2024. godine, a Siner ga je u finalu Australije pobedio 2025. godine.

Menšik je dao sve od sebe i odmah u prvom setu pokušao da iznenadi favorizovanog Nemca, ali Zverev to nije dopustio.

Ključni poen je bio brejk u 11. gemu kojim je došao do 6:5 i potom posle sat vremena igre osvojio prvi set i "načeo" Čeha.

U drugom setu je pobedio sa 6:2, veoma ubedljivo, a onda je u trećem setu posustao i dozvolio Menšiku da zapreti. Ovo je tek drugi set koji je Zverev izgubio na Rolan Garosu 2026. godine...

I u četvrtom setu, Menšik je bio "počišćen". Slično kao u prvom setu, Zverev je diktirao tempo i bez većih problema stigao do svog četvrtog Grend slem finala u karijeri.